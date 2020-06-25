Киев, 25 июня, 2020, 08:06 — ИА Регнум. Новые «достижения» украинской партии власти «Слуга народа» рискуют оставить народ Украины без квартир. Как по-украински стрясти денег с населения, не слишком задумываясь о законности, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

ЖКХ. Украина +

Трое украинских депутатов из победившей на последних выборах партии «Слуга народа» задумались о бедственном положении отечественного ЖКХ. И было о чем задуматься, ведь задолженность украинцев тем, кто предоставляет им услуги ЖКХ, составила 61,3 млрд гривен. Правда, на фоне общего дефицита украинского бюджета в 273,5 млрд гривен эта сумма не выглядит такой уж страшной, но с чего-то начинать надо, решили «слуги» Лаба, Кривошеев и Костюх.

И начали с народа, причем, что интересно, не стали ничего выдумывать, а просто слегка подработали правила взыскания алиментов и предложили их как образец. Причем деньгами дело не ограничится и затронет также многие права неплательщиков, а при неуплате неплатежа более чем за три месяца этот гражданин и вовсе может квартиры лишиться. Чем же теперь конкретно грозит гражданину Украины неуплата за услуги ЖКХ?

Читайте статью Марьяна Сидорива «Украина. Как «слуги» своих хозяев из хоромов гонят».