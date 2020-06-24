Москва, 24 июня, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В среду, 24 июня в Парке Горького, Музеоне и парке «Сокольники» проходит акция «Вальс Памяти».

Фото предоставлено пресс-службой акции «Вальс памяти» Участники акции «Вальс Памяти»

Танцевальная площадки «Вальса Памяти» организованы в Парке Горького, Музеоне и парке «Сокольники». Посетители парков смогут послушать любимые мелодии советского времени в исполнении духовых оркестров, и насладиться мастерством профессиональных танцоров.