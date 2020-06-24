Ярославль, 24 июня, 2020, 15:06 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в правительстве Ярославской области. Торжества в честь Великой Победы проходят в течение всего дня, организатором мероприятий выступает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Фрагмент праздничной программы

Глава региона поздравил жителей Ярославской области с важной исторической вехой.

«75 лет назад наш народ одержал историческую Победу в Великой Отечественной войне. И сегодня мы отдаем дань уважения и памяти каждому, кто сражался на поле боя или ковал Победу в тылу. Сегодня, когда эпидемиологическая ситуация начала налаживаться, у нас появился еще один праздничный повод — поздравить с Победой всех жителей области. Особые слова благодарности я хочу адресовать нашим ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла», — отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Проход праздничной колонны по Волжской набережной

Праздник в Ярославле начался с проезда автоколонны военной техники Ярославского территориального гарнизона, региональных управлений МЧС и ФСИН России, а также исторических автомобилей патриотического объединения «Ленрезерв».

В полдень все храмы Ярославской области устроили колокольный перезвон, ставший частью акции «Звон Победы». Пешеходная колонна Ярославского гарнизона и УФСИН России по Ярославской области прошла по всем центральным улицам областного центра. В вечерней части празднования состоится акция «Вахта памяти — освети небо Родины» и праздничные фейерверки.