Курган, 24 июня, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Курган вместе со всей страной вспоминает парад победителей, который состоялся в 1945 году на Красной площади в Москве в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На открытых площадках города проводятся концерты с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба администрации Кургана Концерт с соблюдением дистанции

На митингах-концертах прозвучали песни и стихотворения военных лет. Концертные номера исполнили лучшие творческие коллективы столицы Зауралья.

Несколько мероприятий, освящённых 75-летию победы из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу проходят виртуально в интернете. К примеру, курганские дети вырезали из белой бумаги в память о героизме предков белых голубей мира.