Ярославль, 24 июня, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Перед матчем ¼ финала Кубка России по футболу «Урал» опубликовал фотографию поля на стадионе в Ярославле. Фото выложено на странице клуба в Twitter.

City-yaroslavl.ru Газон стадиона в Ярославле

«Стадион «Шинник». Ну что, другое дело!» — говорится в подписи.

https://twitter.com/FCURAL/status/1275696778474651648

Четвертьфинальный матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится 24 июня в Ярославле. Игра пройдёт без зрителей.

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Первоначально эта встреча должна была пройти 4 марта, но была перенесена на 18 марта из-за плохого состояния поля на стадионе в Ярославле. Но затем матч был повторно отложен из-за коронавируса.