Киев, 24 июня, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в районах Западной Украины, пострадавших от паводка и затоплений, в настоящий момент критическая.

Kmu.gov.ua Паводок на Западной Украине

Об этом он заявил днем 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль сейчас находится на месте событий и отчитался, что делегация из Киева проинспектировала «равнинную часть».

«Понятно, что ситуация критическая. Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года (тогда Западная Украины в предыдущий раз пострадала от паводков, на восстановительные работы понадобилось 3−4 млрд грн — ред.)», — констатировал он.

Премьер отметил, что отдельную сложность представляет ситуация с затопленной районной больницей в городе Галич, где лежат заболевшие коронавирусом. Сейчас там проводится эвакуация.

По данным МВД Украины, в целом разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области, наиболее пострадавшей от стихии. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. Есть погибшие и пропавшие люди — их количество сейчас уточняется.

«Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 метров — это уровень стихии 2008 года», — уточнил глава ведомства Арсен Аваков, который также находится на месте событий.

В свою очередь, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив добавил, что 24 июня погода снова ухудшится, что существенно затрудняет ход спасательных работ.