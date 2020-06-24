Смоленск, 24 июня, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Парад войск Смоленского территориального гарнизона состоялся 24 июня в городе-герое Смоленске — в 75-ю годовщину Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. Командовал парадом начальник кафедры Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского полковник Алексей Ковынёв. Принимал парад командир 144-й гвардейской Ельнинской Краснознамённой, ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии, гвардии генерал-майор Виталий Слепцов.

Пресс-служба администрации Смоленской области Парад Победы в городе-герое Смоленске

Пресс-служба администрации Смоленской области Парад Победы в городе-герое Смоленске

«Сегодня наша героическая Смоленская Земля вместе со всей страной торжественно отмечает самое дорогое в своей истории событие — Победу в Великой Отечественной войне! Мы искренне благодарим всех тех, кто сражался за свободу и независимость Родины на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, самоотверженно трудился в тылу, пережил блокаду Ленинграда, прошел через годы оккупации и ужасы фашистских лагерей смерти», — обратился к участникам парада губернатор Алексей Островский. Затем участники парада почтили память павших в годы Великой Отечественной войны Минутой молчания.

Открыла парад знаменная группа роты Почетного караула, которая торжественно внесла на главную площадь города копию Знамени Победы и Государственный флаг Российской Федерации. Строевым шагом по площади Ленина прошли 755 человек, в их числе — как солдаты и офицеры, которые уже не раз рисковали жизнью при выполнении боевых заданий в «горячих точках», так и те, кому еще только предстоит постигать военную науку.

Пресс-служба администрации Смоленской области Парад Победы в городе-герое Смоленске

В механизированной колонне прошло 40 единиц техники, в том числе — дивизионные пушки ЗИС-3 образца 1942 года, грузовые автомобили «КамАЗ» со скорострельными пушками ЗУ-23 и расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, буксируемые гаубицы «Мста-Б», многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», установки реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные комплексы «Оса», специализированная техника Военной автомобильной инспекции и Военной полиции Смоленского гарнизона.

Над Смоленском на высоте 150 метров пролетели два ударных вертолета армейской авиации Ми-24 и два транспортно-боевых вертолета армейской авиации Ми-8МТВ-5. По традиции воинских ритуалов парад завершился прохождением торжественным маршем оркестра Смоленского гарнизона.