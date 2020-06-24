Калуга, 24 июня, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Торжественное прохождение личного состава войск гарнизона и территориальных подразделений правоохранительных органов и казачества состоялось 24 июня на площади Победы в Калуге, одновременно с военным парадом на Красной площади в Москве. Мероприятие завершилось возложением цветов к могиле Неизвестного солдата. Праздничные шествия военнослужащий также прошли в городах воинской славы — Козельске и Малоярославце, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На площади Победы состоялось возложение цветов к могиле Неизвестного солдата

В полдень жители области присоединились к всероссийским акциям «Весть Победы» и «Гудок мира». В ней приняли участие сирены заводских предприятии и звуковые сигналы всех видов транспорта. Акции поддержал колокольный звон храмов епархии. Одновременно состоялся флешмоб «Голуби мира» и в небо взмолись десятки птиц.

В 21:50 по местному времени — за 10 минут до праздничного салюта в Москве— в Калуге стартует акция «Лучи Победы». Небо прочертит световая волна, как 75 лет назад. На основных площадках городов региона духовые оркестры исполнят музыку военных лет.