Калуга, 24 июня, 2020, 11:59 — ИА Регнум. 50 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 788 положительных теста. 2 тыс. 423 человека находится на лечении, 3 тыс. 322 человек выздоровели, 43 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов в Калуге (662), в Обнинске (430), в Боровском районе (252), в Жуковском районе (170), в Малоярославецком районе (161) и в Дзержинском районе (114).