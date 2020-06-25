Киров, 25 июня, 2020, 07:37 — ИА Регнум. Министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх ушел с должности без шума, сразу став фигурантом уголовного дела. Речь идет о госзакупках на крупную сумму. Что могло привлечь внимание следователей и УФСБ к деятельности экс-министра, разбиралась корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

It.kirovreg.ru Юрий Палюх

По сообщению СУ СК России по Кировской области, преступная деятельность бывшего министра пресечена. Речь идет о госконтрактах, подписанных осенью прошлого года. ГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» в рамках нацпроекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги» разместило аукционы на поставку спецсредства для автоматической фото‑ и видеофиксации ситуации на дороге. В декабре 2019 года не названные в сообщении следователей фирмы поставили продукцию, получив оплату в полном объёме. СК уточняет, однако, что приемная комиссия установила: техсредства не соответствовали условиям контрактов, и, по их версии, именно Палюх способствовал тому, что были приняты и оплачены поставленные техсредства, не соответствовавшие требованиям. Ущерб бюджету оценивается в 78 млн рублей.

О тендерах известно, что они проводились осенью 2019 года, названия компаний, которые поставили несоответствующее оборудование, следователями не раскрывается. Однако за указанной период обнаруживаются только три аукциона от центра на поставку специальных техсредств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением.

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Как один министр «погорел» на дорожных камерах: контракты, стоившие карьеры».