Тула, 24 июня, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Парад Победы прошёл в городе-герое Туле 24 июня — в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 1945 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Перед началом парада к жителям региона обратился губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Парад в городе-герое Туле

Управление пресс-службы правительства Тульской области Парад в городе-герое Туле

«С благодарностью и преклонением я обращаюсь к ветеранам. Самый дорогой, самый главный в России праздник — День Победы, в этом году мы провели дома, со своими родными. Но наши чувства, помыслы, вся теплота наших сердец были устремлены к вам. В вашу честь и сегодняшние торжества, памятные мероприятия и парады, которые пройдут в ряде городов страны. И самый главный — в столице нашей Родины, городе-герое Москве», — сказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин также напомнил, что в Параде Победы 1945 года приняли участие более 300 туляков.

На главной площади города парадным строем прошли около 1200 человек — это военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, Сил специальных операций ВС РФ, сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области, Тульского Спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, а также воспитанники Тульского суворовского военного училища, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», кадеты Юридического полицейского колледжа Тулы.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Парад в городе-герое Туле

В механизированной колонне прошло более 100 единиц техники. Возглавили колонну легендарные танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Следом в строю прошли современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области, также над площадью пролетели два вертолёта Ми-8 и 2 вертолёта Ми-24.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Парад в городе-герое Туле

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение проводить парад без зрителей. На главной площади во время парада смогли присутствовать только 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Остальным горожанам и жителям области было предложено посмотреть парад в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский», а также на 21 городском экране.