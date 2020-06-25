Москва, 25 июня, 2020, 05:12 — ИА Регнум. С постепенным снятием карантинных ограничений в нашу жизнь приходят и новые требования, в том числе и в отношении организации рабочего процесса. Как организовать возвращение работников с карантина так, чтобы они не заразились, объясняет автор ИА REGNUMЮлия Холодионова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа барбершопа в Москве после снятия ограничений

Рабочие места должны соответствовать Специальной оценке условий труда (СОУТ). Это важный момент с учетом того, что на работника постоянно влияют различные внешние факторы: освещение, шум, нагрузка, контакт с коллегами и т. д. Эти факторы могут влиять на здоровье человека, и их использование поможет снизить риск заражения при возвращении на работу. Кроме того, нужно, чтобы работники соблюдали режим труда и отдыха, были обеспечены (за счет работодателя) средствами индивидуальной защиты, а проблемы со здоровьем на производстве — учитывались и расследовались.

Работникам же следует при плохом самочувствии не скрывать сведений о своем состоянии, своевременно сообщить работодателю, чтобы он мог обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, и обезопасить здоровье остальных работников.

Читайте подробности в статье Юлии Холодионовой «Карантин снимают, ответственность остаётся — о правилах охраны труда».