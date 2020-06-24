Как работать после карантина? Что делать работодателю?
Москва, 25 июня, 2020, 02:52 — ИА Регнум. Новые условия работы после выхода из ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса, доставляют немало хлопот работодателям. Уменьшить число непонятных моментов необходимо, чтобы сосредоточиться на работе. О том, что требуется в новых условиях от предпринимателей, рассказывает автор ИА REGNUMЮлия Холодионова.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
Если говорить об ответственности работодателя, то самыми актуальными являются вопросы привлечения к административной ответственности (уже есть примеры), уголовная ответственность для работодателя также может быть установлена исходя из наступивших вредных последствий. Что бы сделать, чтобы избежать проблем, и как точно следовать установленным требованиям Роспотребнадзора?
Читайте подробности в статье Юлии Холодионовой «Карантин снимают, ответственность остаётся — о правилах охраны труда».