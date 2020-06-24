Киев, 24 июня, 2020, 10:47 — ИА Регнум. На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.

Facebook Ирины Аллахвердиевой Ирина Аллахвердиева

В частности, 23 июня, в ходе визита в Николаев лидеры политической силы Давид Арахамия и Александр Корниенко, не стесняясь в выражениях, обсудили свою коллегу по партии — народного депутата Ирину Аллахвердиеву. Арахамия и Корниенко не заметили, что один из микрофонов остался включенным, таким образом, беседа стала достоянием общественности.

Корниенко заявил, что депутат Аллахвердиева «вообще красотка», хотя и «поддутая, конечно, чуть-чуть».

«Слушай, а баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна», — отметил глава партии Зеленского.

Также лидеры политсилы согласились, что с таким активом «Слуга народа» выиграет в Николаеве местные выборы «подчистую».

Сам Корниенко оперативно выступил с комментарием, в котором заявил, что опубликованное видео смонтировано, а фразы вырваны из контекста. Также попросил извинения у всех женщин, которых мог обидеть данными высказываниями.

С аналогичной позицией выступила и сама Ирина Аллахвердиева, заявив, что оппоненты пытаются таким образом инициировать внутренний конфликт в «Слуге народа».

«Это история о вырождении людей, обличенных властью. Когда ты всесилен, то есть думаешь так, и начинаешь терять и красные линии, и адекватность оценки ситуации», — комментирует ситуацию политтехнолог Дмитрий Раимов.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что ничего особо нового данный скандал не показал — «об интеллектуальном уровне и полной бесхребетности политиков мы знали раньше».