Новосибирск, 24 июня, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 24 июня, проходят торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Военный парад на площади Ленина прошёл с минимальным участием зрителей. Но благодаря работе региональных СМИ марш 24 парадных расчётов и прохождение механизированной колонны в прямом эфире смогли увидеть более полумиллиона зрителей, сообщает правительство Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске

Правительство Новосибирской области Парад Победы в Новосибирске

Губернатор региона Андрей Травников поблагодарил журналистов за информационное освещение парада Победы.

«Я надеюсь, что телезрителям понравился парад, они оценили ту картинку, которую с вашей помощью мы транслировали в различных источниках. Даже федеральный канал «Россия 24» практически полностью поставил наш парад в эфир. Это значит, что не только новосибирцы, но и наши земляки в дальних уголках страны увидели парад», — отметил глава области.

Трансляция организована силами двух телекомпаний — «ОТС» и «ГТРК-Новосибирск»: парад снимали 15 трансляционных камер. Свой прямой эфир вели шесть новостных сайтов и три канала в социальных сетях. Федеральный канал «Россия 24» отвёл около получаса эфирного времени трансляции новосибирского парада.

В 2020 году на парад в Новосибирске кроме непосредственных участников были приглашены добровольцы, юнармейцы и представители молодежных патриотических движений.

Также Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы» и на мемориале «Раненый воин», принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Бакурову.