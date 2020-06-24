Кострома, 24 июня, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки выявлено 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой оперативный штаб по региону. Активный прирост заражённых идёт в Костроме, наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 17 костромичей.

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Общее количество заражённых в регионе, включая 808 излеченных, достигло 1412 человек. Количество летальных исходов не увеличилось, с начала пандемии в регионе скончалось 16 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах лечатся 102 человека, 6 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Домашнее лечение проходят 486 человек.