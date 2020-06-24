Ростов-на-Дону, 24 июня, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Несколько грузовых автомобилей пострадали во время пожара, вспыхнувшего на стоянке в городе Шахты Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 июня.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Шахтах огнём повреждено пять грузовиков

По информации ведомства, огонь на стоянке, расположенной на проспекте Победы революции, возник в 8:42 мск. Около 15 минут понадобилось пожарным расчётам, чтобы справиться с возгоранием.

В настоящее время известно, что огнём повреждены пять автомобилей. Причину пожара в ближайшее время установят специалисты. Известно, что первоначально загорелся один грузовик, затем огонь перекинулся на соседние автомобили. К тушению пожара было привлечено пять единиц техники и 17 человек.