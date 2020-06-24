Новокузнецк, Кемеровская область, 24 июня, 2020, 09:24 — ИА Регнум. В Новокузнецке ветераны боевых действий пронесли по улицам георгиевскую ленту длиной 75 метров — в ознаменование 75 лет мирной жизни, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Телеграм-канал «Цивилев. Live» По Новокузнецку пронесли 75-метровую георгиевскую ленту

Сегодня, 24 июня, в Новокузнецке прошёл парад Победы. В составе пеших расчётов — офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, студенты Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники МЧС, Росгвардии, ветераны боевых действий и пограничных войск. В механизированной части были задействованы БМ-13 («Катюша»), четыре автомобиля времен Великой Отечественной войны с установленными орудиями, пять грузовых автомобилей военного периода, современная боевая техника.