Сут-Хольский район, Тыва, 24 июня, 2020, 07:10 — ИА Регнум. В Туве произошёл массовый падёж мелкого рогатого скота из-за холодов, усиленных мокрым снегом и шквалистым ветром. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, аномальная погода в ночь с 21 на 22 июня установилась на территории семи районов.

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В результате, по предварительным данным, погибли более девятисот овец, которые были после стрижки. Наиболее сильно пострадали Сут-Хольский и Чаа-Хольский районы.

«В настоящее время продолжают поступать звонки чабанов в управления сельского хозяйства кожуунов, поэтому вполне возможно увеличение павшего скота», — отметили в минсельхозе.

В пострадавшие районы выехали специалисты для установления факта падежа. Тем временем власти республики разрабатывают меры для ликвидации последствий удара стихии.