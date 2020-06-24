Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2020, 04:29 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчётов, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Камчатского края На Камчатке прошёл парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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С праздником Победы жителей Камчатки поздравил глава края Владимир Солодов.

«Праздник Победы близкий и родной каждому. Он объединяет нас, где бы мы сейчас не находились. И мы должны сделать всё, чтобы передать эту память следующим поколениям. Камчатка не забыла и не забудет подвиг земляков, это наша святая обязанность. Великий подвиг даёт пример молодёжи идти вперёд, отвечая на вызовы современности. Мы должны сплотиться, преодолеть все трудности и победить. Это у нас в крови. Поэтому Россия была, есть и будет свободной и непобедимой. Желаю мирного неба, благополучия каждой камчатской семье. Здоровья нашим уважаемым ветеранам. С юбилеем Великой Победы!», — сказал Владимир Солодов.

Камчатцев с праздником поздравил и командующий Силами и Войсками на Дальнем Востоке Александр Юлдашев.

«Долгий путь к победному 1945-му прокладывали мужество и героизм миллионов советских солдат, проявленные в битвах за каждый населённый пункт, каждую улицу и дом нашей Родины. В славной летописи Великой Отечественной войны есть и подвиги камчатцев. Более 10 тыс. наших земляков ушли на фронт и сражались в предгорьях Кавказа, в Заполярье, форсировали Днепр и Вислу, освобождали Украину и Белоруссию, брали с боем Кенигсберг. День Победы по праву является Днём национального триумфа, народной гордости и всеобщей скорби. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто шёл дорогами войны и не дожил до победного 45-го. Вечная им слава», — сказал Александр Юлдашев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в городах Дальнего Востока проходят торжественные парады в честь 75-й годовщины Великой Победы.