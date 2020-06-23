Кишинёв, 24 июня, 2020, 01:17 — ИА Регнум. В Молдавии 23 июня отметили 30-летие принятия декларации о суверенитете 1990 года, которой Кишинев отказался от территории Приднестровья. Как передает ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон в этой связи заявил, что тогда «молдавский народ исполнил свое вековое желание: жить в суверенном государстве и свободно говорить на родном языке».

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Именно в этот день наша страна получила исторический шанс стать по-настоящему свободным, унитарным, демократическим и правовым государством, за которое боролись наши предшественники», — заявил Додон.

В то же время он отметил, что, будучи в 1990 году процветающим государством, Молдавия за несколько лет значительно отстала во всех областях: «В дополнение к объективным факторам, таким как распад Советского Союза, разрыв производственных, технологических и торговых связей, субъективные факторы тоже оказали огромное влияние. А споры, касающиеся вопросов идентичности, языка и исторической правды, которые вспыхнули в общественных дебатах в начале 90-х годов, будоражат нас до сих пор».

Додон подчеркнул, что за последние 30 лет Молдавию «сотрясал приднестровский конфликт, гагаузский кризис, языковые споры и исторические ультиматумы». «Что мы построили за 30 лет с 1990 года? Население сократилось более чем на миллион человек, более тысячи промышленных предприятий прекратили свое существование, закрылись сотни школ, больниц, домов культуры. Большинство детей хотят покинуть Молдавию. Разве этого хотели депутаты первого парламента, провозгласившие суверенитет Республики Молдова 23 июня 1990 года? Я уверен, что нет», — добавил президент.

Спустя 30 лет, по словам Додона, молдаване всё еще «учатся строить свою жизнь и управлять своим государством». «Я твердо верю, что за нами придут лучшие, чем мы, поколения, которые, сохраняя свою идентичность, язык и веру, укрепят Республику Молдова», — подвел итог Игорь Додон.

Справка ИА REGNUM: 23 июня 1990 года в нарушение Закона СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» Верховный совет в Кишиневе принял «Декларацию о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова», в которой объявил незаконными пакт Молотова — Риббентропа и образование МССР.

Таким образом, этот документ, как и принятая 27 августа 1991 года кишиневская «Декларация о независимости», аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Молдавии и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы.