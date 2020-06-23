Кострома, 23 июня, 2020, 20:56 — ИА Регнум. В Костромской области прокуратура подала иск к Пенсионному фонду в связи с нарушением прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Костромской области. Как считают правоохранители, Пенсионный фонд не доплатил вдове 25 тысяч рублей, положенные ей по указу президента РФ. Женщина получила только 50 тысяч рублей как труженик тыла.

У монумента Вечного огня в Костроме

«Если человек — труженик тыла, ему полагается единовременная выплата в 50 тысяч рублей, вдовам ветеранов выплачивают по 75 тысяч рублей. Женщина — труженик тыла и одновременно вдова участника ВОВ. В соответствии с Указом Президента от 07.02.2020 №100 ей полагается максимальная выплата — 75 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре Костромской области.

Отказ в Пенсионном фонде мотивировали тем, что муж пенсионерки принимал участие в военных действиях после 1945 года — соответственно, его нельзя отнести к категории ветеранов Великой Отечественной войны. С такой трактовкой не согласны в прокуратуре.

«Федеральным законом «О ветеранах» к ветеранам Великой Отечественной войны отнесены военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Пенсионный фонд этого не учёл», — отметили в ведомстве.

Восстанавливать права вдовы ветерана придется в суде. Аналогичные иски поданы по делу еще одной вдовы и двух ветеранов Великой Отечественной войны.