Кострома, 23 июня, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Костромские предприниматели испытывают трудности с получением льготных кредитов по программе поддержки занятости. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на костромское отделение общероссийской организации «Деловая Россия». Как рассказал председатель совета костромского отделения, зампред комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Костромской областной думы Дмитрий Аббакумов, поданы сотни заявок на получение льготного кредита под 2 процента. Большая их часть находится на рассмотрении кредитных учреждений Костромской области.

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«Региональные банки — те, кто вошёл в программу, стараются что-то сделать для своих клиентов, но процесс идёт тяжело. В целом, ситуация с этими кредитами сложная, но рабочая. Как я понимаю, в Костромской области речь идёт о сотнях заявок. Большая часть предпринимателей попала в лифт ожидания. По моим наблюдениям, около 25% из обратившихся получили кредиты, основная масса — около 70% ещё ждёт решения», — сказал Дмитрий Аббакумов.

По мнению эксперта, задержки с получением кредитов можно объяснить высокой востребованностью меры поддержки.

«Проблема находится не в региональном разрезе, а на федеральном уровне. За первые 10 дней июня заявок поступило боле чем на 270 млрд рублей из 300 млрд, выделенных на эту программу. Как понимаю банки, в связи с тем, что лимиты начали заканчиваться, просто остановили приём заявок и затормозили эту историю», — считает Дмитрий Аббакумов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM кредит под 2 процента могут получить как небольшие предприятия, так и крупный бизнес, срок погашения кредита обозначен до 1 апреля 2021 года.