Калуга, 23 июня, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июня, состоялось заседание Городской думы Калуги. Перед началом работы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов выразил благодарность всем медицинским работникам, находящимся на переднем краю борьбы с коронавирусом.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 23.06.2020

«В Городскую думу поступили ходатайства о награждении врачей, фельдшеров и медицинских сестёр, — отметил Александр Иванов. — Всем им будут вручены почётные грамоты».

Также Александр Иванов сообщил о факте незаконного открытия неизвестными лицами телеграм-канала с названием «Городская дума Калуги».

«Настоятельно прошу всех подписчиков покинуть этот лже-канал, — заявил глава города. — Мы уже обратились в компетентные органы с просьбой установить личности мошенников для привлечения их к административно-уголовной ответственности. В любой момент этими лицами может быть произведён вброс лживой информации. Вся информация о деятельности Городской думы Калуги размещается на официальном сайте, на официальных публичных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фэйсбук», в мессенджере «Телеграм» есть личная страница главы городского самоуправления. Больше никаких официальных каналов под эгидой Городской думы нет и не должно быть».

Парламентарии назначили дату выборов депутатов Городской думы города Калуги созыва 2020−25 годов. В соответствии с федеральным законодательством днём голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Полномочия действующего состава Городской думы города Калуги истекают в 2020 году. Выборы пройдут в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Также депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета возросла на 16,2 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений. Средства будут использованы для финансового обеспечения дорожной деятельности. Изменения затронули и ведомственную структуру расходов бюджета. 2 миллиона рублей будет выделено на проведение работ по разработке модели организации дорожного движения на объекте «Синие мосты», 3,5 миллиона рублей — на мероприятия по озеленению, 3 миллиона рублей — на оплату расходов на исполнение судебного акта, принятого в отношении муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство».

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 23.06.2020

11,2 млн. рублей направляется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство гражданского кладбища в районе д. Марьино». Порядка пяти миллионов рублей будет предоставлено в виде субсидий некоммерческим организациям в сфере городского и жилищного хозяйства. 400 тысяч рублей выделяется на проведение ремонта помещений, а также укрепление и совершенствование материально-технической базы «Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие», 150 тысяч рублей — на текущий ремонт помещений школы №45.

Звание «Почётный гражданин города Калуги» было посмертно присвоено Михаилу Азарову. Михаил Семенович Азаров — заслуженный строитель РСФСР, возглавлял ряд строительных организаций Калуги, в том числе управление строительства «Калугастрой» и отдел капитального строительства Калужского моторостроительного завода. Под его руководством велись работы по строительству шахты «Середейская», цехов завода «Калугаприбор», жилых домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры города. Регалии «Почетного гражданина» будут вручены дочери Михаила Семеновича Ларисе во время празднования Дня города в 2020 году.

Заслуженными работниками города стали 36 калужан, представителей образования, культуры, спорта, здравоохранения, науки, промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» были награждены: председатель комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги Александр Барсуков, Анатолий Карышев, в 1998 — 2010 гг. возглавлявший калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, начальник лаборатории ОАО «КТЗ» Николай Брокмиллер, а также депутаты Городской думы Татьяна Коняхина и Марина Ставиская.

Депутаты приняли решение об установке мемориальных досок. На фасаде дома № 76 по улице Кирова мемориальная доска увековечит память ветерана Великой Отечественной войны Раисы Ивановны Басанько. На здании средней школы №28 будут установлены мемориальные доски в память о выпускниках школы, кавалерах ордена Мужества, старшем сержанте Александре Поликарпове и гвардии рядовом Романе Гавриченко, погибших во время боевых действий на Северном Кавказе. На фасаде школы № 29 будет установлена мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, старшему лейтенанту Евгению Каменскому, погибшему во время боевых действий на Северном Кавказе. На фасаде дома №11 по улице Кирова появится мемориальная доска в память о контр-адмирале российского флота Михаиле Федоровиче Белкине.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям «Управление калужского троллейбуса», «Калужские городские коммунальные электрические сети» и «Калугатеплосеть».