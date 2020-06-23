Телеграм-канал «Городская дума Калуги» назвали мошенническим
Калуга, 23 июня, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июня, состоялось заседание Городской думы Калуги. Перед началом работы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов выразил благодарность всем медицинским работникам, находящимся на переднем краю борьбы с коронавирусом.
Также Александр Иванов сообщил о факте незаконного открытия неизвестными лицами телеграм-канала с названием «Городская дума Калуги».
Парламентарии назначили дату выборов депутатов Городской думы города Калуги созыва 2020−25 годов. В соответствии с федеральным законодательством днём голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Полномочия действующего состава Городской думы города Калуги истекают в 2020 году. Выборы пройдут в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Также депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета возросла на 16,2 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений. Средства будут использованы для финансового обеспечения дорожной деятельности. Изменения затронули и ведомственную структуру расходов бюджета. 2 миллиона рублей будет выделено на проведение работ по разработке модели организации дорожного движения на объекте «Синие мосты», 3,5 миллиона рублей — на мероприятия по озеленению, 3 миллиона рублей — на оплату расходов на исполнение судебного акта, принятого в отношении муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство».
11,2 млн. рублей направляется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство гражданского кладбища в районе д. Марьино». Порядка пяти миллионов рублей будет предоставлено в виде субсидий некоммерческим организациям в сфере городского и жилищного хозяйства. 400 тысяч рублей выделяется на проведение ремонта помещений, а также укрепление и совершенствование материально-технической базы «Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие», 150 тысяч рублей — на текущий ремонт помещений школы №45.
Звание «Почётный гражданин города Калуги» было посмертно присвоено Михаилу Азарову. Михаил Семенович Азаров — заслуженный строитель РСФСР, возглавлял ряд строительных организаций Калуги, в том числе управление строительства «Калугастрой» и отдел капитального строительства Калужского моторостроительного завода. Под его руководством велись работы по строительству шахты «Середейская», цехов завода «Калугаприбор», жилых домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры города. Регалии «Почетного гражданина» будут вручены дочери Михаила Семеновича Ларисе во время празднования Дня города в 2020 году.
Заслуженными работниками города стали 36 калужан, представителей образования, культуры, спорта, здравоохранения, науки, промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» были награждены: председатель комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги Александр Барсуков, Анатолий Карышев, в 1998 — 2010 гг. возглавлявший калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, начальник лаборатории ОАО «КТЗ» Николай Брокмиллер, а также депутаты Городской думы Татьяна Коняхина и Марина Ставиская.
Депутаты приняли решение об установке мемориальных досок. На фасаде дома № 76 по улице Кирова мемориальная доска увековечит память ветерана Великой Отечественной войны Раисы Ивановны Басанько. На здании средней школы №28 будут установлены мемориальные доски в память о выпускниках школы, кавалерах ордена Мужества, старшем сержанте Александре Поликарпове и гвардии рядовом Романе Гавриченко, погибших во время боевых действий на Северном Кавказе. На фасаде школы № 29 будет установлена мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, старшему лейтенанту Евгению Каменскому, погибшему во время боевых действий на Северном Кавказе. На фасаде дома №11 по улице Кирова появится мемориальная доска в память о контр-адмирале российского флота Михаиле Федоровиче Белкине.
Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям «Управление калужского троллейбуса», «Калужские городские коммунальные электрические сети» и «Калугатеплосеть».