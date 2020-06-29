Архангельск, 29 июня, 2020, 03:51 — ИА Регнум. Когда в стране яркие личности в дефиците, ничего хорошего такая ситуация в будущем не сулит. Поэтому так важно не упустить ростки художественного таланта, помочь тем, кто и сами «ярко светят», создавая произведения искусства, и для других служит примером. О том, как фестиваль в Архангельске помог открыть новый талант, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Хвост кита, занявший первое место на архангельском арт-фестивале «Тайбола». Автор Алена Валькова

Скульптура «Кит», созданная Алёной Вальковой, заняла первое место на архангельском арт-фестивале «Тайбола». Как показывает практика последних лет, конкурсы и фестивали не только в искусстве, но даже в науке и производстве способны стать тем «трамплином», с которого стартуют не заметные до тех пор творцы.

Опыт победы на «Тайболе» оказался для Алёны, по ее словам, «очень сильным эмоциональным взрывом». Так что опыт девушки, с детства воплощавшей свои образы, будем надеяться, не только подтвердился, но и нашел пути к будущим творческим достижениям. Ведь именно победа Алёниного «Кита» привлекла к её творчеству внимание чиновников и даже министра культуры Архангельской области.

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Пинега: горящий кит, девушка со сварочным аппаратом и проблема ярких людей».