Москва, 24 июня, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Стоит ли России беречь свои духовные ценности или достаточно, «войдя в семью цивилизованных народов», пользоваться заемными чужими? За и против «духовных скреп» не раз сражались публицисты, по-разному видевшие будущее России. О том, почему держаться своих корней жизненно необходимо, и роли Русской Православной церкви в российском будущем рассказывают протоиерей Игорь Пашменов и автор ИА REGNUM, директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд христианская солидарность» Дмитрий Пахомов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Россия на протяжении своей истории не раз получала жестокие уроки, когда ослабевало государство, а население страны подвергалось жестоким бедствиям, от которых некому было защитить. Вывод из таких уроков может быть лишь один: чтобы не страдали и не гибли граждане страны, необходимо всецело заботиться об укреплении государства, о том, чтобы сделать его лучше и, что крайне немаловажно, сделать его праведнее.

Именно в этом и состоит роль РПЦ, которая, как крупнейшая из традиционных для России конфессий, должна стоять на страже духовной составляющей народной жизни. Важным аспектом является здесь и то, что у РПЦ накоплен огромный опыт мирного сосуществования в рамках одного государства с другими конфессиями, что в нынешнюю эпоху становится особенно важным фактором, одним из столпов государственной стабильности.

Читайте подробности в статье Игоря Пашменова и Дмитрия Пахомова «России нужны свои духовные ценности».