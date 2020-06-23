Кострома, 23 июня, 2020, 18:28 — ИА Регнум. В Костроме назвали причину розлива нефтепродуктов на берегу Горьковского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент природных ресурсов Костромской области. Происшествие случилось на территории грузового порта Костромы, в районе улицы Красная Байдарка.

Волга в Костроме

«Пролив нефтепродуктов был допущен при резке старой баржи. Работники одного из местных предприятий вытащили грузовое судно на берег и стали резать. Из баржи вылились остатки смазочных веществ, содержащие нефтепродукты. По информации Росприроднадзора, был загрязнен земельный участок около 700 кв. метров. Если бы нефтепродукты не убрали, ситуация представляла бы угрозу для экологии», — рассказал заместитель директора департамента природных ресурсов Костромской области Сергей Иерусалимский.

В департаменте также добавили, что нефтепродукты в Волгу не попали. Сейчас идет очистка берега. Действия костромского предприятия в департаменте оценили как халатность.

«Когда баржа идёт под ликвидацию, под разрезку на металлолом, ее необходимо зачистить. Баржа была старая, древняя — сделать этого не удосужились. Вытащили на берег стали резать. Дешево и сердито. То, что произошло — результат халатных, непродуманных действий», — отметил Сергей Иерусалимский.

По факту случившегося Верхне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора возбуждено дело об административном правонарушении. Подрядчика работ по утилизации баржи, скорее всего, ждет штраф.