Ярославль, 23 июня, 2020, 18:04 — ИА Регнум. В отношении бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева возбуждено второе по счету уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUMРинат Бадаев был задержан сотрудниками ФСБ еще в январе 2020 года. Он подозревался в получении 1,2 миллиона рублей от предпринимателя за содействие в получении муниципальных контрактов.

City-yaroslavl.ru Ринат Бадаев

В новом уголовном деле также фигурирует муниципальный контракт.

«В декабре 2019 года обвиняемый, находясь в городе Ярославле, получил от генерального директора коммерческой строительной организации сумму в размере более 2 миллионов рублей за оказание им содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Бывший заместитель мэра в суде

Интересно, что при задержании Рината Бадаева в мэрии Ярославля утверждали, что он уже три дня не является муниципальным служащим. В рамках нового уголовного дела следствие интересует деятельность Бадаева на посту заместителя мэра, курирующего градостроительство. По новому эпизоду бывшему чиновнику предъявлено обвинение, еще в мае суд продлил его арест.