Кострома, 23 июня, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Коммунисты могут не выдвинуть кандидата в губернаторы Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местный обком КПРФ. Как рассказал первый секретарь областного комитета Валерий Ижицкий, у КПРФ есть сомнения в прохождении «муниципального фильтра».

Костромской обком КПРФ

«Вариант, что мы не будем выдвигаться, поскольку администрация серьёзно работает в этом направлении, наиболее возможен на сегодняшний день. Делается всё, чтобы мы не прошли муниципальный фильтр. Администрация организовала всем партиям и партийцам муниципальный выбор, а нам, конечно, нет. Более того, они заставили наших сторонников подписаться за «Справедливую», казаков, и прочее», — сказал Валерий Ижицкий.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM лидер костромских коммунистов подтвердил, что ранее КПРФ надеялась на помощь действующей власти в сборе подписей муниципальных депутатов. У коммунистов существует два кандидата на случай одобрения или отказа властей в «муниципальном» содействии.

«Да. У нас есть две кандидатуры. Мы занимаемся муниципальным фильтром, но я в большом напряжении. Наши представители его пока не проходят. Всё будет зависеть от этого», — добавил первый секретарь Костромского обкома КПРФ.

Партийная конференция КПРФ, на которой будет озвучено решение партии по кандидату в губернаторы, состоится 27 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM от участия в губернаторской гонке отказался костромской предприниматель, недавний кандидат в президенты России Владимир Михайлов. Выборы губернатора Костромской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.