Калуга, 23 июня, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Жители Калужской области в первом квартале 2020 года совершили с использованием платёжных карт более 76 млн операций на сумму порядка 143 млрд рублей. Это превысило показатель за аналогичный период 2019 года на 30% по количеству и на 22% — по сумме операций. Об этом 23 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По данным кредитного учреждения на 1 апреля 2020 года, более 93% всех операций с использованием платежных карт и их реквизитов составили безналичные платежи. При этом операции по оплате товаров и услуг составляют большую часть безналичных платежей — 78%, а сумма оплаченных покупок превысила 30% от общего объема операций. Калужане все чаще используют платёжные карты для перевода денег, оплаты услуг, покупок в магазинах и в интернете.

Общее количество платёжных карт, выданных на территории Калужской области по состоянию на 1 апреля, составило более 1,7 млн штук, что почти на 6% больше, чем годом ранее. В структуре регионального рынка платёжных карт наиболее активно развивается сегмент национальной платежной системы «Мир». По итогам первого квартала 2020 года на карту «Мир» приходится 27,4% регионального рынка банковских карт.