Киев, 24 июня, 2020, 05:13 — ИА Регнум. У нынешней Украины есть типичная черта: ее руководство уважать не за что, а презирать — более чем. Поскольку поводов для презрения оно подкидывает много на регулярной основе, сейчас предлагается защитить право слуг народа на личную жизнь, в конце концов. Подробности защиты и этой самой жизни рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Депутат Яременко недавно был замечен во время парламентского заседания ведущим онлайн-переговоры с проституткой — услуги, цена и т. п. Депутат Литвиненко был приличнее, он договаривался про шашлыки. Насозданные антикоррупционные ведомства изъяли у коррупционеров за первый квартал сего года аж 13 тысяч гривен — в 17 раз меньше, чем зарплата руководителя только одного Антикоррупционного бюро, и в два раза меньше, чем одна его короткая командировка. Словом, есть, из-за чего негодовать, и, понимая это, чиновники и депутаты поняли: надо свои дела делать так, чтоб было незаметно, а если кто заметит, — чтобы крепко пожалел.

В связи с этим на сайте Верховной рады появился законопроект «О внесении изменений в некоторые законосодержательные акты Украины относительно возмещения ущерба за боль и сожаление». Боль и сожаление — это вместо морального вреда. К закону приложена длинная пояснительная записка, в которой 14 депутатов от «Слуги народа» объясняют, почему моральный вред — это именно боль и сожаление.

Титаническая законотворческая работа, впрочем, содержит в себе одну качественную новацию — в части возмещения за это самое сожаление. По предлагаемому тексту, возмещать нужно вред тому человеку, которого заставили переживать и сожалеть, если кто-то прочитал его личную переписку или увидел, чем он занимается, в результате несанкционированной фотосъемки. Переводя на язык возможного правоприменения: если какой журналист в свой объектив засечет, как какой депутат на заседании обсуждает с проституткой детали будущего свидания, то наказан должен быть, конечно, не депутат-саботажник, а журналист, который залез в частную жизнь и человеку сделал больно. Ну, а возмещаться боль, ясное дело, будет «деньгами, другим имуществом или иным образом». Про иной образ особенно интересно.

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Как украинские «слуги» свой покой хранят».