Тверь, 23 июня, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Более миллиона человек могут принять участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Вопросы подготовки к проведению голосования обсуждались 23 июня на совещании у губернатора Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Совещание по подготовке к проведению Всероссийского голосования

«Президент России Владимир Путин отметил, что для принятия поправок в Конституцию мнение граждан является основополагающим. Наша задача — предоставить возможность жителям региона и нашим гостям реализовать своё право на участие в голосовании. Уже послезавтра, 25 июня 2020 года, начинается голосование. Самое главное — это обеспечение санитарной безопасности. Необходимо ещё раз проверить на каждом участке наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфекции, бесконтактных термометров, провести инструктажи со всеми участниками», — сказал Игорь Руденя.

Дважды в день планируется проводить санитарную обработку помещений для голосования, для этого привлекут сотрудников МЧС. Участковые избирательные комиссии (УИК) уже обеспечены защитными масками, их закуплено более 1 млн 40 тыс. штук, а также одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами. Средства индивидуальной защиты предназначены для всех членов УИК, наблюдателей, правоохранителей, СМИ. На участках предусмотрена специальная разметка для соблюдения дистанции.

Глава региона также обратил внимание на обеспечение на участках медицинского сопровождения, правопорядка, антитеррористической защищенности. Особое внимание должно быть уделено организации голосования в социальных учреждениях региона.

С 25 по 30 июня голосование будет проводиться на территории населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт. Так, проголосовать в отдаленных деревнях, дачных кооперативах и садовых товариществах, а также на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, можно будет 25, 26, 29 июня с 8:00 до 13:00 и с 19:00 до 21:00, 30 июня с 8:00 до 13:00. 27 и 28 июня голосование будет проводиться с 15:00 до 18:00.

В помещениях для голосования 25, 26 и 29 июня голосование будет проводиться с 15:00 до 19:00. 27 и 28 июня с 10:00 до 14:00, 30 июня — с 15:00 до 17:00. Также жители региона смогут проголосовать и дома: для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Более 50 тыс. граждан оставили заявки в системе «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения в Тверской области. Около 25 тыс. будут голосовать на дому, почти 7 тысяч подали заявки на участие в голосовании на придомовых территориях.

В день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года на территории Тверской области для граждан страны с 8:00 до 20:00 при соблюдении всех мер профилактики коронавируса будут открыты 1155 избирательных участков. На участках запланировано присутствие 6145 наблюдателей. Свыше 1400 волонтеров будут оказывать помощь маломобильным гражданам. Всем участникам голосования вручат памятные магниты и ручки, а также свидетельство участника Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Результаты Общероссийского голосования в Тверской области, по информации облизбиркома, будут известны 2 июля.