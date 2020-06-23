Рыбинск, Ярославская область, 23 июня, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В городе Рыбинск Ярославской области у сотрудника детского сада выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент образования Ярославской области. В детском саду №34 работает девять дежурных групп, одна из них закрыта на карантин из-а положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников дошкольного учреждения.

Департамент образования ЯО Комната в детском саду

«На режим самоизоляции отправлены трое сотрудников дошкольного учреждения, 11 малышей и родители. Все помещения, мебель и игрушки тщательно продезинфицированы с использованием антисептических средств», — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Рыбинске на двухнедельный карантин закрывалась дежурная группа детского сада №110, но срок изоляции уже завершен.