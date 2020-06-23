Новосибирск, 23 июня, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области на общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации будут работать более двух тысяч избирательных участков. Губернатор региона Андрей Травников сегодня, 23 июня, проконтролировал готовность ряда участков к работе с учётом строгого соблюдения санитарных норм в условиях пандемии коронавируса.

Правительство Новосибирской области Новосибирский губернатор Андрей Травников оценил уровень соблюдения санитарных норм при организации голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

Травникову доложили, что комиссии готовы к процедуре голосования до дня голосования, к голосованию «на дому» и непосредственно ко дню проведения общероссийского голосования — 1 июля. Это позволяет исключить одномоментное нахождение на участках большого числа людей. Каждому выдадут медицинскую маску и перчатки, при голосовании — одноразовую ручку. На входе в помещения будет организован температурный контроль.

Голосование вне помещения также пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Голосование может быть организовано и на придомовой территории. В участковые комиссии переданы 600 комплектов для проведения голосования.

Губернатор региона высоко оценил готовность избирательных участков к проведению голосования. Андрей Травников отметил, что при подготовке был учтён весь комплекс необходимых санитарных мероприятий. И подчеркнул, что областной избирком сформировал максимально удобный график работы УИКов

«Людям, которые работают в разные смены, по разному графику будет удобно и комфортно выбрать время, проголосовать утром или вечером. Я считаю, что Новосибирская область готова к голосованию», — сказал Травников.

Параллельно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ в Новосибирской области пройдёт анкетирование для определения приоритетов распределения «Народного бюджета» и по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания Российской Федерации.