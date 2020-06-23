Лондон, 23 июня, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Land Rover и компания Autohome разработали туристическую палатку для внедорожника Defender 2021 модельного года. Об этом сообщается в пресс-релизе Land Rover.

Land Rover Land Rover Defender 2021

Стоит палатка 3,5 тыс. долларов (около 243 тыс. рублей). Она крепится на крыше автомобиля.

«Она позволяет владельцам авто исследовать природу на открытом воздухе, не беспокоясь о бронировании отелей» — говорится в пресс-релизе.

В описании к палатке сообщается, что она размещена в лёгком стекловолоконном кейсе. Её сборка осуществляется одним человеком за несколько секунд. Для этого всего лишь нужно отцепить крепления коробки и поднять корпус палатки. После этого газовые доводчики палатки полностью раскроют палатку.

Внутри палатки имеется хлопковый матрас, подушки, светодиодный светильник, а также сетка для хранения вещей. Палатка предназначена для двоих взрослых.

Взобраться на крышу автомобиля в палатку можно с помощью выдвижной алюминиевой лестницы, которая может храниться в том же кейсе, что и палатка.

Ранее компания Jaguar Land Rover в честь 50-летия марки представила юбилейную версию Range Rover Fifty. Всего будет выпущено 1970 экземпляров такого авто.

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