Ярославль, 23 июня, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Ярославле с 1 июля ремонт асфальта во дворах смогут делать управляющие компании и ТСЖ за счет жителей. Об этом порталу ЯрНьюс сообщили в муниципальной жилищной инспекции.

Яма в Ярославле

Новый пункт появился в постановлении мэрии города «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в городе Ярославле». При этом какой-либо фиксированной платы за ремонт асфальта во дворах не установлено. Документ определяет, что такой ремонт не может быть выше муниципальных расценок, а плата за него распределяется пропорционально между жителями многоквартирного дома в зависимости от площади жилых помещений.

На основании документа управляющие компании смогут сделать ремонт и включить его в плату за содержание и ремонт жилья. Коснется это только тех домов, которые не приняли на общем собрании индивидуальный тариф на содержание и ремонт жилья. Таких домов в городе большинство.

В жилищной инспекции полагают, что новшество позволит ускорить решение проблем жителей. Поскольку речь идет об общедомовом имуществе, деньги на ямочный ремонт дворов не выделяются из местного бюджета. Сейчас получить ремонт двора можно за счет властей лишь по программе городского благоустройства — при этом в год проводится комплексный ремонт лишь нескольких дворов в городе.