Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 23 июня, 2020, 17:00 — ИА Регнум. К началу Великой Отечественной войны территории, относящиеся сейчас к Липецкой области, входили в состав Воронежской, Курской и Орловской областей. На фронт из Липецка ушли 42 тыс. жителей, 7 тыс. человек не вернулись с полей сражений. Звания «Герой Советского Союза» удостоены более 160 липчан.

С 1941 года Липецк поставлял на фронт снаряды, мины и гранаты, лыжи и сани. Здесь был налажен ремонт танков и боевой техники, затем производство танков Т-34 с пушками двух калибров.

Бои на территории современной Липецкой области развернулись в ноябре 1941 года. Здесь была проведена Елецкая наступательная операция, в ходе которой были освобождены десятки населённых пунктов, в том числе Елец, где находились госпитали, аэродромы и штабы войсковых частей, крупный железнодорожный узел. На территории Воловского района, на высоте 194,0, проходили ожесточённые бои, в которых пали около 5 тыс. солдат Красной армии. В историю вошёл танковый бой на территории Тербунского района.

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