Нижний Новгород, 23 июня, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В День памяти и скорби полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадили деревья на территории Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Пресс-служба полпреда президента в ПФО

Чиновники посадили плакучую иву и восемь елей на Аллее ветеранов в кремле.

Акция «Сад памяти» проходит по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется высадить 27 млн деревьев по всей стране, каждое дерево станет своеобразным памятником погибшим на фронтах воинам.

Пресс-служба полпреда президента в ПФО

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 9 мая волонтёры высадили деревья в форме цифры «75» в Смоленской, Саратовской и Калужской областях. Такие узоры называют гелиографами: после того, как деревья вырастут, они будут видны не только с высоты птичьего полёта или самолётов, но и из космоса.