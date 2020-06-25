Обращение Владимира Путина к гражданам России — трансляция
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с телеобращением к гражданам России.
Российский лидер рассказал о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике «и о нас с вами в целом».
Обращение Владимира Путинак гражданам России длилось 51 минуту.
Телеобращение президента Владимира Путина к гражданам России перенесено на 16:00.
18 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что если президент России Владимир Путин посчитает нужным, то он выступит с обращением к нации в промежутке между парадом Победы — 24 июня — и голосованием по Конституции 1 июля.
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Предполагается, что президент расскажет об итогах борьбы с коронавирусом.
На 23 июня в России было проведено более 17,5 млн тестов, выявлено почти 600 000 инфицированных. 356 000 из них выздоровели, 8359 — умерли. Количество активных случаев за июнь стабилизировалось — за последние 30 дней показатель колебался в диапазоне 230−245 тысяч человек. Согласно данным статистики, в целом, за последние недели Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
В Челябинской области говорить об итогах борьбы с коронавирусом пока рано. За 21 июня там выявили 270 новых случаев. Это очередной антирекорд…
В Свердловской области, если доверять официальным данным, картина более радужная. В последние дни там фиксируют снижение числа выявленных пациентов с COVID-19. По свежим данным опрештаба, их уже менее 200 в сутки
В Оренбургской области, по официальным данным, отмечается уверенное плато. Количество выявляемых ежедневно заразившихся коронавирусом ниже 70.
«Очень важно, что в России и обществе не было растерянности», — Владимир Путин.
«Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни», — президент России рассказывает о борьбе с пандемией в России.
Период ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса резко изменили общий уклад жизни в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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«Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь, если потребуется. Все соберем в кулак: ресурсы ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров… Так как это было в Дагестане, Забайкальском Крае и других регионах», — Владимир Путин.
Российское общество смогло ответить на вызов колоссальной сложности, заявил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Президент, оценивая ситуацию в стране в условиях пандемии коронавируса, отметил, что «в обществе не было растерянности», хотя людям приходится непросто.
Подробности в материале: Путин: Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности
Граждане России достойно прошли через самый опасный этап эпидемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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«14 научных федеральных научных центров России работает над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытание первых образцов уже начались», — Владимир Путин.
Президент России отметил, что эпидемиологическая обстановка остаётся сложной в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале.
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Главы российских регионов, городов, муниципалитетов проделали важную работу в условиях COVID-19, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин. Он отметил, что хотел бы выразить этим людям благодарность.
Об этом: Путин поблагодарил местные власти России за работу в условиях пандемии
«Только в июне прямые федеральные доплаты получат почти 350 000 медработников, в том числе более 71 000 врачей… принято решение продлить стимулирующие выплаты на июль и август», — Владимир Путин.
Выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом, продлят. Эти стимулирующие будут учитываться при расчете отпускных — Путин.
Стимулирующие выплаты будут учитываться при выплате отпускных.
Меры, предпринятые на упреждение, помогли оттянуть пик эпидемии в России на полтора-два месяца. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Об этом: Превентивные меры помогли спасти десятки тысяч жизней — Путин об эпидемии
Стимулирующие выплаты для медработников продлены до 15 сентября — Путин.
С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год — Путин.
Опыт борьбы эпидемии подтвердил значение работы на опережение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Об этом: Путин рассказал о главных уроках эпидемии коронавируса
Вопрос производства лекарств для лечения коронавирусной инфекцией в России решается успешно, сообщил 23 июня в обращении к согражданам президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что в стране удалось уже сейчас наладить собственное производство лекарств для лечения COVID-19.
Об этом: В России успешно решается проблема лекарств против COVID-19 — Путин
Период нерабочих дней в России оказался своевременной и эффективной мерой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Подробности в материале: Путин оценил эффективность нерабочих дней для борьбы с эпидемией
«Предлагаю… с 1 января повысить ставку налога на доходы физлиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год. Это даст бюджету более 60 млрд рублей.
Эти средства предлагаю направлять целевым образом на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями», — Владимир Путин.
С 1 января 2021 года ставка налога НДФЛ для тех, кто имеет доходы более пяти млн рублей в год увеличивается с 13% до 15%.
Об этом: Путин повысил налоги для богатых
Мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей — Путин.
Коронавирус всё ещё остаётся большой опасностью, сообщил 23 июня российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам. Глава государства призвал соотечественников не терять бдительности, оставаться внимательными, соблюдать карантинные меры.
Читайте подробнее: Коронавирус всё ещё очень опасен — Путин
В ряде субъектов России сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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Мы не допустили резкого падения курса рубля — Путин.
«Нужно решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе», — Путин.
Россия оказалась одной из немногих стран мира, которые смогли наладить за короткий срок производство препаратов для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Подробности в материале: Путин: Россия одна из немногих смогла наладить выпуск лекарств от COVID-19
«Предлагаю распространить льготную ипотеку на жилье стоимостью не до 3 млн, а до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях — Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн», — Владимир Путин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил снова осуществить выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей на ребенка.
Подробности в материале: Путин: в июле все семьи с детьми снова получат по 10 тыс. рублей на ребенка
Российская система здравоохранения показала, что она может справляться с экстренными ситуациями, сообщил 23 июня президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин назвал систему здравоохранения РФ готовой к экстренным ситуациям
«Правительство готово перевести почти треть действующих требований к стройке в разряд рекомендаций», — Владимир Путин требует упростить условия ведения бизнеса в России.
Повышая ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, необходимо обнулить ставку для тех, кто получает менее двух МРОТ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме с повышением ставки НДФЛ для богатых хотят обнуления для бедных
Президент России заявил, что сельская молодёжь и сельские школьники могут равняться на своих родителей, сделавших в непростых условиях борьбы с эпидемией всё, чтобы страна осталась с урожаем.
Подробности в материале: Президент призвал сельских школьников равняться на своих родителей
Безработица в России увеличилась из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин. По его словам, «безработица у нас все-таки выросла». И при этом драматического скачка безработицы удалось избежать, как то произошло в ряде западных стран.
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Владимир Путин предлагает существенно сократить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для IT-компаний, в том числе снизить ставку налога на прибыль в 7 раз — с 20 до 3%.
С 1 января 2021 года налоговая ставка в 15% будет применяться на доходы физических лиц, превышающих отметку в 5 млн рублей в год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
Читайте подробнее: Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми
К началю июня в России насчитывается свыше 180 тыс. специализированных коек для больных с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Читайте подробнее: Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин
Владимир Путин обещает выделить в помощь регионам еще 100 млрд рублей, вдобавок к 200 млрд, о которых уже сообщалось ранее. Также еще 100 млрд будут выданы регионам на модернизацию дорог — деньги получат регионы наиболее быстро и качественно ведущие дорожные работы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что внутренний валовой продукт России из-за пандемии коронавируса упал на 12%.
Читайте подробнее: Путин: ВВП страны из-за пандемии упал на 12%
Ставка России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции должна быть сделана на человеческий, кадровый, научный потенциал, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам.
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В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России должны быть конкурентоспособные условия для работы высокотехнологичных IT-компаний.
Подробности в материале: Путин предоставил налоговые льготы высокотехнологичным IT-компаниям
О формировании новой реальности из-за пандемии коронавируса заявил 23 июня в своём обращении к согражданам российский президент Владимир Путин:
Об этом: Путин: ситуация с COVID-19 очень изменила мир
По словам президента РФ Владимира Путина, система здравоохранения в стране показала способность эффективно реагировать на экстренные ситуации и наращивать свои возможности в короткие сроки.
Читайте подробнее: Путин дал оценку работе системы здравоохранения РФ в экстренных ситуациях
Режим для самозанятых смогут ввести главы всех российских регионов с 1 июля, сообщил 23 июня в своём обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: С 1 июля по всей России появится режим самозанятых — Путин
Президент России уточнил, что выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых выявлено заражение коронавирусом, будут продлены на июль и август.
Читайте подробнее: Президент России поблагодарил медиков, ведущих борьбу с COVID-19
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился выделить субъектам Федерации дополнительно 100 млрд рублей в качестве поддержки региональных финансов в период пандемии.
Читайте подробнее: Путин: регионам дополнительно выделят 100 млрд рублей из-за пандемии
Повышение налога на доходы физических лиц для богатых граждан РФ могло бы быть трехступенчатым и превышать объявленные президентом 15%. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ Александр Лякин.
Об этом: Налог для богатых можно было бы сделать выше — экономист
Безработица в России должна снизиться до докризисных уровней к 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
Подробности в материале: Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая в России, показала свою результативность на фоне эпидемии коронавируса и спада цен на энергоносители. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
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Ресурсы для быстрого восстановления экономики у России есть, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам.
Читайте подробнее: У России есть ресурсы, чтобы быстро восстановить экономику — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился выделить субъектам Федерации дополнительно 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети.
Читайте подробнее: Путин: на обновление региональной дорожной сети выделят еще 100 млрд рублей
Президент России отметил, что последствия влияния на экономику пандемии ещё предстоит оценить, но уже сейчас в мире формируется новая реальность.
Подробности в материале: Путин: глубину кризиса, вызванного COVID-19, ещё предстоит оценить
Сохранение прежней экономической политики, выраженной в первую очередь в бюджетном правиле и инфляционном таргетировании, поможет России вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
Читайте также: Путин рассказал, как российской экономике выйти на траекторию роста
Дополнительно сто миллиардов рублей будет выделено регионам России в качестве меры поддержки, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Подробности в материале: Регионам России будет выделено ещё 100 млрд рублей — Путин
На программу льготного кредитования будет выделено дополнительно 100 млрд рублей.
Подробности в материале: Путин предложил расширить программу кредитов по льготной ставке
Программу льготного ипотечного кредитования расширят. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
Читайте подробнее: Путин анонсировал расширение программы льготной ипотеки
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов приветствует повышение НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год, парламентарий фиксирует социально-демократический разворот, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Читайте подробнее: Миронов рассчитывает, что налоговая градация станет более подробной
Все проблемы Россия решит, всё, что было упущено из-за возникшего кризиса, наверстает, сообщил 23 июня глава страны Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: мы всё наверстаем и преодолеем любые трудности
Инициатива президента РФ Владимира Путина о повышении ставки до 15% для тех, кто зарабатывает в год более 5 млн рублей, является хорошей, но недостаточной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», профессор, доктор экономических наук Николай Пучков.
«Это очень хорошая инициатива. Было бы ещё лучше, если бы сделать 15% тем, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей, а 25% — для тех, кто зарабатывает свыше 100 млн рублей. Это та прогрессивная ставка, которая применяется во всех странах и на которую рассчитывают очень многие российские граждане», — сказал Пучков.
Читайте подробнее: Эксперт призвал повысить ставку НДФЛ до 25% для сверхбогатых
Путин напомнил, что поручил правительству проанализировать систему регулирования в строительной отрасли, исходя из опыта последних трёх месяцев.
Читайте подробнее: Путин поручил продолжить работу по облегчению строительных требований
Программа поддержки занятости через льготный кредит по ставке 2% оказалась более востребованной, чем предполагалось изначально. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
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Россия проводит наиболее интенсивное тестирование на коронавирус, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Говоря о постоянном увеличении количества тестирований в стране, Путин отметил: «Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек».
Об этом: РФ лидирует среди крупных стран мира по числу тестов на COVID-19 — Путин
«Для рынка это, безусловно, позитивный сигнал. Это серьезная преференция, которая говорит об определенных ожиданиях государства, связанных с необходимостью технологического переоснащения», — заявил ИА REGNUM заместитель гендиректора РВК Алексей Басов, комментируя налоговые льготы высокотехнологичным IT-компаниям.
Об этом: IT-отрасли отводится роль главного драйвера развития экономики РФ
Путин предложил значительно упростить систему налогообложения для российских предпринимателей, ведущих свой бизнес за рубежом.
Подробности в материале: Путин предложил меры, стимулирующие бизнесменов платить налоги в России
Новая инициатива, о которой заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения, не должна вызывать агрессии у людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам малого бизнеса, президент Ассоциации развития бизнеса Сергей Гузев.
«Новость в целом позитивная. Во-первых, это будет дифференцированная система, и доходы свыше 5 млн рублей будут облагаться налогом на добавленную стоимость для физических лиц. Во-вторых, деньги будут целевым образом направляться на лечение детей, на развитие инфраструктуры, связанной с лечением, и так далее. В целом это отлично. Мне кажется, что не должно вызывать это агрессии у людей, потому что налог нацелен только на определённый уровень дохода», — сказал Гузев.
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По словам президента, у всех скопились задачи и заботы, которые предстоит решить в ближайшее время.
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Гражданам, уже получившим выплаты на детей за июнь, собирать документы и подавать заявление для получения второй выплаты не понадобится, она будет произведена автоматически.
Читайте подробнее: Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент РФ формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики, задача Госдумы — законодательно обеспечить предложенные меры, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Чтобы поддержать весь рынок, необходимо проработать и другие стимулы, в частности компенсационные, считает сооснователь компании, которая является разработчиком ПО для цифровых документов.
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Меры, предложенные президентом, обусловлены тремя факторами. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов, комментируя обращение президента России Владимира Путина 23 июня.
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Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Партии Роста Борис Титов.
«Президент объявил о новых денежных вливаниях в экономику. Мы всегда говорили, что после первоначальных мер антикризисной поддержки должен был последовать новый этап, уже на этапе выхода из режима ограничений. Продление выплат субсидий для семей с детьми находится как раз в этой логике, в какой-то степени стимулирует восстановление потребительского спроса», — сказал Титов.
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Снижение налогов для IT-компаний позволит им развиваться ещё активнее. Об этом 23 июня сообщил заместитель председателя Партии Роста, эксклюзивный представитель и импортёр элитного чая «Млесна» Сергей Демин.
Комментируя обращение президента России Владимира Путина к жителям России, Дёмин назвал решение российского лидера снизить налог на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов — с 14 до 7,6% для цифровой сферы «революционным» решением.
Об этом: IT-компании ускорят создание новых технологий в России — мнение
Новое обращение президента Владимира Путина к гражданам России напомнило январское послание Федеральному собранию и по социальной направленности, и по масштабу предлагаемых реформ. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы России от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ).
Подробности в материале: Новое обращение президента России сравнили с январским посланием
Власти планируют спасать российскую экономику при помощи сохранения занятости и доходов граждан. Об этом заявил председатель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.
Подобные цели чётко прослеживаются в обращении президента России Владимира Путина к гражданам, с которым тот выступил 23 июня. Из озвученных российским лидером мер следует вывод, что ключевым аспектом помощи экономики станет поддержание спроса населения.
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Перечень поручений по итогам обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России сформирован в Тверской области. Об этом 23 июня заявил губернатор Игорь Руденя на заседании президиума правительства Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
Читайте подробнее: Губернатором Руденей даны поручения по итогам обращения президента
Увеличение НДФЛ до 15% для граждан с доходом от 5 млн рублей в год — популистская мера, которая может повредить экономике в долгосрочной перспективе и отодвинет выход из кризиса. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.
Подробности в материале: НДФЛ в 15% приведет к негативным последствиям для экономики — мнение
Прогрессивная шкала налога доходов физических лиц (НДФЛ) простимулирует предпринимателей активнее инвестировать бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
Комментируя предложение президента России Владимира Путина увеличить данный вид налога с 13% до 15% для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей, экономист положительно отозвался о данной инициативе. Среди причин, по которым в России необходимо было вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, экономист назвал тот факт, что в стране на данный момент распространена практика высасывания денег из бизнеса.
Подробности в материале: «Сверхпотребление не в моде» — экономист о прогрессивном НДФЛ
Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России будет развиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
Комментируя предложение президента России Владимира Путина увеличить данный вид налога с 13% до 15% для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей, экономист отметил, что это мера является лишь пробным шагом.
Читайте подробнее: Экономист не исключил дальнейшее повышение НДФЛ для сверхбогатых
Решение ввести прогрессивную шкалу НДФЛ не только преследует экономические цели, но и делает определённое послание обществу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
В экономическом плане увеличение НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год простимулирует предпринимателей активнее инвестировать деньги в бизнес. Однако у этого решения есть и социальная составляющая.
Подробности в материале: Экономист расшифровал послание обществу в решении об НДФЛ
Снижение налоговых ставок окажет IT-отрасли заметную поддержку, еще одним важным видом помощи со стороны государства могла бы стать поддержка с получением кредитов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя высказывания президента России.
Читайте также: Снижение налогов поможет IT, но отрасли нужны и кредиты — эксперт
Вводя прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, Российское государство начинает движение по тому же пути, по которому идут и почти все западные страны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания президента России.
Подробности в материале: Повышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ
Государство распространит налоговый режим для самозанятых на всю страну не столько для пополнения доходной части бюджета, сколько для того, чтобы лучше понимать, как устроен рынок труда, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат парламента Петербурга Ирина Иванова, комментируя высказывания президента России.
Читайте подробнее: Государство хочет понять, как устроен рынок труда: о режиме для самозанятых
Введение прогрессивной шкалы подоходного налога — скорее политическое, чем экономическое решение, и оно не случайно совпадает по времени с предложением внести поправки в Конституцию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя высказывания президента России.
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