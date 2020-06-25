Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с телеобращением к гражданам России. Российский лидер рассказал о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике «и о нас с вами в целом». Обращение Владимира Путинак гражданам России длилось 51 минуту.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:50 23.06.2020 Телеобращение президента Владимира Путина к гражданам России перенесено на 16:00.

15:51 23.06.2020 18 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что если президент России Владимир Путин посчитает нужным, то он выступит с обращением к нации в промежутке между парадом Победы — 24 июня — и голосованием по Конституции 1 июля. Читайте также: В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к нации

15:57 23.06.2020 Предполагается, что президент расскажет об итогах борьбы с коронавирусом. На 23 июня в России было проведено более 17,5 млн тестов, выявлено почти 600 000 инфицированных. 356 000 из них выздоровели, 8359 — умерли. Количество активных случаев за июнь стабилизировалось — за последние 30 дней показатель колебался в диапазоне 230−245 тысяч человек. Согласно данным статистики, в целом, за последние недели Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

16:23 23.06.2020 Владимир Путин. kremlin.ru

16:50 23.06.2020 В Челябинской области говорить об итогах борьбы с коронавирусом пока рано. За 21 июня там выявили 270 новых случаев. Это очередной антирекорд…

16:52 23.06.2020 В Свердловской области, если доверять официальным данным, картина более радужная. В последние дни там фиксируют снижение числа выявленных пациентов с COVID-19. По свежим данным опрештаба, их уже менее 200 в сутки

16:55 23.06.2020 В Оренбургской области, по официальным данным, отмечается уверенное плато. Количество выявляемых ежедневно заразившихся коронавирусом ниже 70.

17:04 23.06.2020 «Очень важно, что в России и обществе не было растерянности», — Владимир Путин.

17:07 23.06.2020 «Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни», — президент России рассказывает о борьбе с пандемией в России.

17:09 23.06.2020 Период ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса резко изменили общий уклад жизни в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте подробнее: Путин объяснил, что помогло России успешно бороться с эпидемией

17:10 23.06.2020 «Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь, если потребуется. Все соберем в кулак: ресурсы ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров… Так как это было в Дагестане, Забайкальском Крае и других регионах», — Владимир Путин.

17:11 23.06.2020 Российское общество смогло ответить на вызов колоссальной сложности, заявил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам. Президент, оценивая ситуацию в стране в условиях пандемии коронавируса, отметил, что «в обществе не было растерянности», хотя людям приходится непросто. Подробности в материале: Путин: Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности

17:13 23.06.2020 Граждане России достойно прошли через самый опасный этап эпидемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте подробнее: Путин поблагодарил граждан за ответственное отношение к борьбе с эпидемией

17:13 23.06.2020 «14 научных федеральных научных центров России работает над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытание первых образцов уже начались», — Владимир Путин.

17:16 23.06.2020 Президент России отметил, что эпидемиологическая обстановка остаётся сложной в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале. Читайте подробнее: Путин назвал регионы со сложной обстановкой по коронавирусу

17:17 23.06.2020 Главы российских регионов, городов, муниципалитетов проделали важную работу в условиях COVID-19, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин. Он отметил, что хотел бы выразить этим людям благодарность. Об этом: Путин поблагодарил местные власти России за работу в условиях пандемии

17:17 23.06.2020 «Только в июне прямые федеральные доплаты получат почти 350 000 медработников, в том числе более 71 000 врачей… принято решение продлить стимулирующие выплаты на июль и август», — Владимир Путин.

17:18 23.06.2020 Выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом, продлят. Эти стимулирующие будут учитываться при расчете отпускных — Путин.

17:18 23.06.2020 Стимулирующие выплаты будут учитываться при выплате отпускных.

17:19 23.06.2020 Меры, предпринятые на упреждение, помогли оттянуть пик эпидемии в России на полтора-два месяца. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Об этом: Превентивные меры помогли спасти десятки тысяч жизней — Путин об эпидемии

17:21 23.06.2020 Стимулирующие выплаты для медработников продлены до 15 сентября — Путин.

17:21 23.06.2020 С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год — Путин.

17:22 23.06.2020 Опыт борьбы эпидемии подтвердил значение работы на опережение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Об этом: Путин рассказал о главных уроках эпидемии коронавируса

17:24 23.06.2020 Вопрос производства лекарств для лечения коронавирусной инфекцией в России решается успешно, сообщил 23 июня в обращении к согражданам президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что в стране удалось уже сейчас наладить собственное производство лекарств для лечения COVID-19. Об этом: В России успешно решается проблема лекарств против COVID-19 — Путин

17:26 23.06.2020 Период нерабочих дней в России оказался своевременной и эффективной мерой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Подробности в материале: Путин оценил эффективность нерабочих дней для борьбы с эпидемией

17:27 23.06.2020 «Предлагаю… с 1 января повысить ставку налога на доходы физлиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год. Это даст бюджету более 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю направлять целевым образом на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями», — Владимир Путин.

17:28 23.06.2020 С 1 января 2021 года ставка налога НДФЛ для тех, кто имеет доходы более пяти млн рублей в год увеличивается с 13% до 15%. Об этом: Путин повысил налоги для богатых

17:30 23.06.2020 Мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей — Путин.

17:30 23.06.2020 Коронавирус всё ещё остаётся большой опасностью, сообщил 23 июня российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам. Глава государства призвал соотечественников не терять бдительности, оставаться внимательными, соблюдать карантинные меры. Читайте подробнее: Коронавирус всё ещё очень опасен — Путин

17:31 23.06.2020 В ряде субъектов России сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте также: Путин прокомментировал сложную эпидемиологическую обстановку в регионах

17:31 23.06.2020 Мы не допустили резкого падения курса рубля — Путин.

17:32 23.06.2020 «Нужно решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе», — Путин.

17:34 23.06.2020 Россия оказалась одной из немногих стран мира, которые смогли наладить за короткий срок производство препаратов для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Подробности в материале: Путин: Россия одна из немногих смогла наладить выпуск лекарств от COVID-19

17:35 23.06.2020 «Предлагаю распространить льготную ипотеку на жилье стоимостью не до 3 млн, а до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях — Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн», — Владимир Путин.

17:36 23.06.2020 Обращение Владимира Путина к гражданам России о предварительных итогах борьбы с коронавирусом. Цитата из видео. kremlin.ru

17:36 23.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил снова осуществить выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей на ребенка. Подробности в материале: Путин: в июле все семьи с детьми снова получат по 10 тыс. рублей на ребенка

17:37 23.06.2020 Российская система здравоохранения показала, что она может справляться с экстренными ситуациями, сообщил 23 июня президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин назвал систему здравоохранения РФ готовой к экстренным ситуациям

17:39 23.06.2020 «Правительство готово перевести почти треть действующих требований к стройке в разряд рекомендаций», — Владимир Путин требует упростить условия ведения бизнеса в России.

17:39 23.06.2020 Повышая ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, необходимо обнулить ставку для тех, кто получает менее двух МРОТ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Подробности в материале: В Госдуме с повышением ставки НДФЛ для богатых хотят обнуления для бедных

17:41 23.06.2020 Президент России заявил, что сельская молодёжь и сельские школьники могут равняться на своих родителей, сделавших в непростых условиях борьбы с эпидемией всё, чтобы страна осталась с урожаем. Подробности в материале: Президент призвал сельских школьников равняться на своих родителей

17:45 23.06.2020 Безработица в России увеличилась из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин. По его словам, «безработица у нас все-таки выросла». И при этом драматического скачка безработицы удалось избежать, как то произошло в ряде западных стран. Читайте также: Путин оценил ситуацию с безработицей в РФ

17:45 23.06.2020 Владимир Путин предлагает существенно сократить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для IT-компаний, в том числе снизить ставку налога на прибыль в 7 раз — с 20 до 3%.

17:47 23.06.2020 С 1 января 2021 года налоговая ставка в 15% будет применяться на доходы физических лиц, превышающих отметку в 5 млн рублей в год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте также: Путин предложил повысить налог на доходы физических лиц

17:48 23.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. Читайте подробнее: Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми

17:49 23.06.2020 К началю июня в России насчитывается свыше 180 тыс. специализированных коек для больных с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте подробнее: Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин

17:49 23.06.2020 Владимир Путин обещает выделить в помощь регионам еще 100 млрд рублей, вдобавок к 200 млрд, о которых уже сообщалось ранее. Также еще 100 млрд будут выданы регионам на модернизацию дорог — деньги получат регионы наиболее быстро и качественно ведущие дорожные работы.

17:55 23.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что внутренний валовой продукт России из-за пандемии коронавируса упал на 12%. Читайте подробнее: Путин: ВВП страны из-за пандемии упал на 12%

17:58 23.06.2020 Ставка России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции должна быть сделана на человеческий, кадровый, научный потенциал, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам. Читайте также: Путин рассказал, на что РФ делает ставку в борьбе с COVID-19

18:02 23.06.2020 В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте также: Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей

18:03 23.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России должны быть конкурентоспособные условия для работы высокотехнологичных IT-компаний. Подробности в материале: Путин предоставил налоговые льготы высокотехнологичным IT-компаниям

18:28 23.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился выделить субъектам Федерации дополнительно 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети. Читайте подробнее: Путин: на обновление региональной дорожной сети выделят еще 100 млрд рублей

18:30 23.06.2020 Президент России отметил, что последствия влияния на экономику пандемии ещё предстоит оценить, но уже сейчас в мире формируется новая реальность. Подробности в материале: Путин: глубину кризиса, вызванного COVID-19, ещё предстоит оценить

18:35 23.06.2020 Сохранение прежней экономической политики, выраженной в первую очередь в бюджетном правиле и инфляционном таргетировании, поможет России вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России. Читайте также: Путин рассказал, как российской экономике выйти на траекторию роста

18:37 23.06.2020 Дополнительно сто миллиардов рублей будет выделено регионам России в качестве меры поддержки, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам. Подробности в материале: Регионам России будет выделено ещё 100 млрд рублей — Путин

18:40 23.06.2020 На программу льготного кредитования будет выделено дополнительно 100 млрд рублей. Подробности в материале: Путин предложил расширить программу кредитов по льготной ставке

18:47 23.06.2020 Программу льготного ипотечного кредитования расширят. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России. Читайте подробнее: Путин анонсировал расширение программы льготной ипотеки

18:49 23.06.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов приветствует повышение НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год, парламентарий фиксирует социально-демократический разворот, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Читайте подробнее: Миронов рассчитывает, что налоговая градация станет более подробной

18:49 23.06.2020 Все проблемы Россия решит, всё, что было упущено из-за возникшего кризиса, наверстает, сообщил 23 июня глава страны Владимир Путин. [[[quote-2]]]

Подробности в материале: Путин: мы всё наверстаем и преодолеем любые трудности