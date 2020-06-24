Москва, 24 июня, 2020, 04:13 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен Борис Титов попытался доказать, что далеко не все предприниматели, которые сбежали из России от правосудия, на самом деле сбежали именно от него, а не из опасения быть обвиненными неверно. Опасения подтверждает и статья, позволяющая привлекать предпринимателей к уголовной ответственности и утяжелять их вину за счет понятия «организованная преступная группировка», и исследования Федеральной службы охраны. По данным опроса ФСО, к почти половине предпринимателей применялась статья 159 УК («Мошенничество»), при этом в 19% случаев — в совокупности с другими составами преступлений. Несмотря на запрет арестовывать предпринимателей, почти каждый пятый опрошенный был заключен под стражу. О том, насколько сложна задача, поставленная перед Борисом Титовым, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Kremlin.ru Борис Титов

Не все сбежавшие от закона предприниматели одинаково невинные. Есть те, кто сбежал, прихватив капиталы, злит народ и портит жизнь оставшимся в стране коллегам. А есть те, кто пытался спасти свое дело, злого умысла не имел и сбежал, поняв, что может пострадать неправомерно, не сумев доказать, что не вредил намеренно. Но как отделить одних от других? А сделать это нужно — и справедливости ради, и для развития в стране предпринимательства.

Борис Титов предлагает узаконить онлайн-допросы в отношении беглых предпринимателей. Проводить их будет можно с использованием одобренных правоохранительными органами систем видеоконференцсвязи. То, что на связи именно тот самый предприниматель, загодя подтвердит Консульство РФ в стране, куда гражданин сбежал, либо он сам подтвердит личность через «Госуслуги» с помощью QR-кода.

Эту идею можно рассмотреть как возможность ввести видеозапись вообще всех допросов и онлайн-трансляции из залов суда. Вряд ли все слушания и допросы нужно проводить под видеозапись, особенно если речь о гостайне. Также вопрос — а можно ли держать в открытом доступе эти видеозаписи допросов и слушаний? Или хранить только в архивах с доступом уполномоченных органов и участников дел?..

Читайте статью Галины Смирновой «Онлайн-опросы предпринимателей? Введут ли видеотрансляции из залов судов?».