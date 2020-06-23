Санкт-Петербург, 23 июня, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22 220 во вторник, 23 июня, вышел на заключительный этап ходовых испытаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе связей с общественностью АО «Балтийский завод» (входит в состав ОСК)

Балтийский завод Ледокол «Арктика»

В течение трех недель в Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода и сотрудников подрядных организаций проверит работу механизмов и оборудования ледокола.

Будут испытаны скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики, навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

«Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию», — заявил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

После возвращение на Балтийский завод «Арктика» будет передана заказчику — «Атомфлоту».

Напомним, в мае 2020 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге заложили новый атомный ледокол «Якутия». Он станет четвёртым атомоходом проекта 22 220, вслед за «Арктикой» (головное судно проекта), «Сибирью» и «Уралом», которые находятся в процессе строительства.