Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 23 июня, 2020, 13:00 — ИА Регнум. До Великой Отечественной войны в Астраханском округе насчитывалось более 680 тыс. жителей, более 230 тысяч — в Астрахани. На фронт отправились 160 тыс. человек, из них более 75 тыс. не вернулись домой. Звание Герой Советского Союза получили 127 уроженцев региона.

Астраханская область являлась крупным морским и железнодорожным транспортным узлом, астраханские труженики стали основными поставщиками продовольствия для фронта. Авианалётам подвергались Волго-Каспийский канал, плес реки Волги от устья до Саратова.

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