Жуковский район, Калужская область, 23 июня, 2020, 13:44 — ИА Регнум. 61-летняя жительница города Серпухов-15 Жуковского района Калужской области обвиняется в кладбищенском вандализме, сообщила 23 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.

Алексей Кондратьевич Саврасов – Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Установлено, что пожилая женщина в мае 2020 года повредила места захоронения и надмогильные кладбищенские сооружения. По показаниям очевидцев, злоумышленница вырвала деревянные кресты и металлическую лавку, убрала с могил цветы, а предметы церемониальной атрибутики выкинула на мусорную свалку.

В настоящее время расследование по возбужденному уголовному делу находится на контроле районной прокуратуры. Разрушительнице могил грозит максимальное наказание в виде ареста на три месяца.