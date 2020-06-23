Чита, 23 июня, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В правительстве Забайкальского края произошло новое кадровое назначение. Как сообщает сегодня, 23 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, заместителем министра культура назначена заслуженный работник культуры Забайкальского края Оксана Мирсанова.

Правительство Забайкальского края Оксана Мирсанова назначена заместителем министра культуры Забайкалья

Она вступила в должность с 23 июня. Её последнее место работы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Приаргунского государственного колледжа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 июня, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.