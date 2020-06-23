Кострома, 23 июня, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб. За сутки количество инфицированных вахтовиков увеличилось на 7 человек. Общее число заражённых в санаториях достигло 14.

Fopko.org Кровать

Напомним, 19 июня в области стало известно о 700 вахтовиках, завезённых в загородные дома отдыха по заказу неназванной компании. После 14-дневного нахождения в обсервациях приезжие должны были отправиться на работу в соседнюю Вологодскую область.

По информации портала «Kostroma.today», рабочие разместились в санаториях «Колос», «Серебряный плес» и «Волга».

В домах отдыха, заселивших рабочих, проводятся «санитарные мероприятия», в отношении компании-заказчика и должностных лиц, не уведомивших власти о визите иногородних, начаты проверки.