Кострома, 23 июня, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки выявлено 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Стастистика

За минувшие сутки выздоровели 32 человека. Общее количество заражённых, включая 759 излеченных, достигло 1386 человек.

Количество летальных исходов не увеличилось, с начала пандемии в регионе скончалось 16 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах лечатся 102 человека, 6 из них находятся на аппаратах ИВЛ.