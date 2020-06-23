Набиуллина рассказывает о вызовах и рисках: все новости
«Справедливая Россия» будет голосовать против утверждения отчета ЦБ, заявил лидер партии Сергей Миронов.
«У нас есть очень большие вопросы и по курсу рубля, и по проблемам санации банков, и про то, что банки продолжают взимать комиссию, особенно усердствует в этом Сбербанк», — привел он аргументы, указав и на ключевую ставку.
ВВП России неизбежно окажется отрицательным по итогам 2020 года, однако экономический спад будет ниже, чем в странах Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Читайте подробнее: Спад экономики РФ окажется по итогам года ниже, чем на Западе — Набиуллина
Эпидемия стала хорошим тестом для макроэкономической стабильности России, и Россия эту проверку на прочность прошла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Подробности в материале: «Эпидемия показала, где мы проходим проверку на прочность» — Набиуллина
В России необходимо развивать дистанционные финансовые услуги и повышать уровень информированности инвесторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Читайте подробнее: Набиуллина: эпидемия показала необходимость развития цифровых финансов
Российская экономика и финансовая система подошли подготовленными к кризису на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
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Доверие населения к Банку России, которое сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Читайте подробнее: Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Ценовая стабильность служит залогом формирования долгосрочного кредитования в российской экономике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Подробности в материале: Стабильность цен поможет найти длинные деньги в экономике РФ — Набиуллина
Плавающий курс рубля показал свою эффективность и меры валютного контроля в настоящее время регулятору представляются неактуальными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
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В 2019 году объём переводов без согласия клиентов составил 6,4 млрд рублей, а средняя сумма в такой транзации — 10 тыс. рублей для физических лиц. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Читайте подробнее: Набиуллина рассказала о деятельности кибермошенников в России
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении курса на дедолларизацию и в целом на девалютизацию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Читайте подробнее: Набиуллина заявила о продолжении политики девалютизации
Денежная масса в российской экономике заметно увеличивается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Подробности в материале: Банк России обнаружил рост монетизации ВВП
Последние данные указывают на снижение ставок по ипотеке в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
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Вопрос снижения в РФ ставок по ипотеке зависит от колоссального количества экономических факторов, но Банк России в основном полагается на невидимую руку рынка, считает экономист Михаил Хазин.
Подробности: Слова Набиуллиной «мало чего стоят» — экономист Михаил Хазин
В России малый и средний бизнес фактически не могут получить кредиты, считает экономист Михаил Хазин.
Подробности: Банкам в РФ стало невыгодно, чтобы их клиенты возвращали кредиты — Хазин
Вся политика денежных властей Российской Федерации направлена на то, чтобы не дай бог не возникло возможности делать инвестиции в рублях, считает экономист Михаил Хазин.
Подробности: Экономист Хазин призвал не надеяться на рост рублёвых накоплений
Если политика Банка России не ведёт к росту инвестирования в национальной валюте, то, стало быть, Центральный банк занимается вредительством, считает экономист Михаил Хазин.
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Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин.
Об этом: Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги
Вероятность роста в России инфляции для граждан РФ значительно высока, считает экономист Михаил Хазин.
Читайте подробнее: Михаил Хазин: Центральный банк РФ раскачивает валютную пару «рубль-доллар»
По объёму внутренних инвестиций РФ очень сильно отстала от стран Запада, считает экономист Михаил Хазин.
Об этом: Михаил Хазин усомнился в компетентности Эльвиры Набиуллиной
Основной драйвер роста спроса на ипотеку — льготные программы и программа материнского капитала, однако рост будет временным, потому что другая важная проблема, снижение реальных доходов граждан, не решена, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя высказывания Эльвиры Набиуллиной.
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