Сегодня, 23 июня, в Госдуме проходит годовой отчет Центрального банка РФ. Отчет о работе регулятора за 2019 год представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Традиционно парламентариев будут интересовать не только итоги денежно-кредитной политики, но и перспективы и планы Банка России. Риск новой волны пандемии коронавируса COVID-19 не включен в базовый макроэкономический сценарий ЦБ. Чего ожидать? Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

11:22 23.06.2020 «Справедливая Россия» будет голосовать против утверждения отчета ЦБ, заявил лидер партии Сергей Миронов. «У нас есть очень большие вопросы и по курсу рубля, и по проблемам санации банков, и про то, что банки продолжают взимать комиссию, особенно усердствует в этом Сбербанк», — привел он аргументы, указав и на ключевую ставку.

12:33 23.06.2020 ВВП России неизбежно окажется отрицательным по итогам 2020 года, однако экономический спад будет ниже, чем в странах Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Читайте подробнее: Спад экономики РФ окажется по итогам года ниже, чем на Западе — Набиуллина

12:37 23.06.2020 Эпидемия стала хорошим тестом для макроэкономической стабильности России, и Россия эту проверку на прочность прошла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Подробности в материале: «Эпидемия показала, где мы проходим проверку на прочность» — Набиуллина

12:42 23.06.2020 В России необходимо развивать дистанционные финансовые услуги и повышать уровень информированности инвесторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Читайте подробнее: Набиуллина: эпидемия показала необходимость развития цифровых финансов

12:47 23.06.2020 Российская экономика и финансовая система подошли подготовленными к кризису на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Читайте также: У России есть ресурс для восстановления экономики — Набиуллина

12:55 23.06.2020 Доверие населения к Банку России, которое сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Читайте подробнее: Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

12:58 23.06.2020 Ценовая стабильность служит залогом формирования долгосрочного кредитования в российской экономике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Подробности в материале: Стабильность цен поможет найти длинные деньги в экономике РФ — Набиуллина

13:07 23.06.2020 Плавающий курс рубля показал свою эффективность и меры валютного контроля в настоящее время регулятору представляются неактуальными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Читайте также: Набиуллина прокомментировала возможность валютного контроля в России

13:14 23.06.2020 В 2019 году объём переводов без согласия клиентов составил 6,4 млрд рублей, а средняя сумма в такой транзации — 10 тыс. рублей для физических лиц. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Читайте подробнее: Набиуллина рассказала о деятельности кибермошенников в России

13:43 23.06.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении курса на дедолларизацию и в целом на девалютизацию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Читайте подробнее: Набиуллина заявила о продолжении политики девалютизации

13:54 23.06.2020 Эльвира Набиуллина в Госдуме. 23.06.2020 . duma.gov.ru

14:08 23.06.2020 Денежная масса в российской экономике заметно увеличивается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Подробности в материале: Банк России обнаружил рост монетизации ВВП

14:16 23.06.2020 Последние данные указывают на снижение ставок по ипотеке в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Читайте также: Набиуллина объявила о снижении ставок по ипотекам

16:02 23.06.2020 Вопрос снижения в РФ ставок по ипотеке зависит от колоссального количества экономических факторов, но Банк России в основном полагается на невидимую руку рынка, считает экономист Михаил Хазин. Подробности: Слова Набиуллиной «мало чего стоят» — экономист Михаил Хазин

16:03 23.06.2020 В России малый и средний бизнес фактически не могут получить кредиты, считает экономист Михаил Хазин. Подробности: Банкам в РФ стало невыгодно, чтобы их клиенты возвращали кредиты — Хазин

16:04 23.06.2020 Вся политика денежных властей Российской Федерации направлена на то, чтобы не дай бог не возникло возможности делать инвестиции в рублях, считает экономист Михаил Хазин. Подробности: Экономист Хазин призвал не надеяться на рост рублёвых накоплений

16:10 23.06.2020 Если политика Банка России не ведёт к росту инвестирования в национальной валюте, то, стало быть, Центральный банк занимается вредительством, считает экономист Михаил Хазин. Читайте также: Плавающий курс рубля назвали серьёзной помехой рублёвым инвестициям

16:16 23.06.2020 Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин. Об этом: Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги

16:27 23.06.2020 Вероятность роста в России инфляции для граждан РФ значительно высока, считает экономист Михаил Хазин. Читайте подробнее: Михаил Хазин: Центральный банк РФ раскачивает валютную пару «рубль-доллар»

16:36 23.06.2020 По объёму внутренних инвестиций РФ очень сильно отстала от стран Запада, считает экономист Михаил Хазин. Об этом: Михаил Хазин усомнился в компетентности Эльвиры Набиуллиной

16:44 23.06.2020 Основной драйвер роста спроса на ипотеку — льготные программы и программа материнского капитала, однако рост будет временным, потому что другая важная проблема, снижение реальных доходов граждан, не решена, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя высказывания Эльвиры Набиуллиной. Читайте также: Спрос на ипотеку растёт, но это временно — эксперт

17:42 23.06.2020 Эльвира Набиуллина в Госдуме. 23.06.2020 . duma.gov.ru.