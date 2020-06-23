Берлин, 23 июня, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил «золотое» исполнение флагманского купе 8 Series. Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Autoblog BMW 8 серии Golden Thunder

Отмечается, что комплектация Golden Thunder будет выпускаться на заводе в немецком городе Дингольфинг. Спецверсия получит шикарный дизайн и индивидуальное оснащение.

В отделке авто будут присутствовать золотые акценты. Позолотой будет покрашен передний фартук, боковые юбки и задний диффузор. Кроме того, в золотой цвет будут окрашены колесные диски из лёгкого сплава размером 20 дюймов и спойлер на крышке двери багажника.

Что же касается салона Golden Edition, то он отделан черной кожей мериноса, а для обивки потолка автопроизводители использовали алькантару антрацитового цвета.

Цена спецкомплектации пока не сообщается. В дилерских центрах новинка появится в сентябре нынешнего года.

Ранее на предприятии BMW был изготовлен последний экземпляр модели гибридного суперкара i8 — родстер с подключаемым электрическим модулем. Кузов машины окрашен в оттенок Portimao Blue.

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