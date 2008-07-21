Ярославль, 23 июня, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Переход «Яргорэлектротранса» под управление «ПАТП-1» — еще один шаг к уничтожению электрического транспорта в Ярославле. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывший замдиректора «ЯрГЭТа», депутат областной думы Валерий Байло.

Duma.yar.ru Валерий Байло

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия сообщила о планах создания единой управляющей компании для двух транспортных предприятий. Орган управления будет создан на базе автобусного предприятия.

«С точки зрения целесообразности — это та же оптимизация, которая происходила с медициной, автотранспортными предприятиями в области. Эта оптимизация нигде не показала хороших результатов. Результаты работы только ухудшаются. Сокращение управленческих расходов не оправдает себя. Если брать конкретно «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс», то между ними всегда была конкуренция, конкуренция между разными видами транспорта. Но, поскольку оба предприятия фактически управляются из мэрии, в последнее время ущемлялся электротранспорт. Создавались дублирующие маршруты, чуть было не отменили восьмой троллейбус. Я думаю, это присоединение приведет к дальнейшему уничтожению городского электрического транспорта. Электротранспорт сложен в обслуживании, его сложно развивать. Понятно, что троллейбус легче убрать и пустить автобус. Но при этом горожане лишаются экологичного средства передвижения», — рассказал Валерий Байло.

Депутат считает, что такой подход говорит о недостаточной компетенции людей, которые принимают решение.

«Это недостаток профессионализма в руководстве транспортных предприятий, в мэрии, в департаменте городского хозяйства. Им проще так. Они не борются за сохранение электротранспорта, плывут по течению. Большинство обещаний по развитию электротранспорта не выполнено. Не исключаю, что хотят передать транспорт в концессию. Но концессионер всегда преследует свою личную выгоду», — полагает Валерий Байло.

Бывший руководитель «Яргорэлектротранса» считает, что если и объединять предприятия, то не на базе «ПАТП-1»

"ПАТП-1 никогда не обладало опытом работы со структурными подразделениями. «ЯрГЭТ» — у него всегда существовало два цеха со своим руководством — трамвая и троллейбуса. Это по сути разные виды транспорта. В «ЯрГЭТе» есть опыт работы по организации движения двумя видами транспорта. По логике вещей нужно было подчинять «ПАТП-1» как третий цех. В принятом решении я вижу высокие управленческие риски как минимум на начальном этапе», — говорит Валерий Байло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Яргорэлектротранс» понес в последнее время серьезные потери. Он лишился депо в центре города, территория которого отдана под застройку. Часть маршрутов работает в сокращенном режиме из-за масштабного ремонта Тутаевского шоссе.