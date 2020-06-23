Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 23 июня, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура обнародовала сегодня, 23 июня, результаты исследования массовой гибели рыбы, произошедшей в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, причиной мора стал дефицит растворённого кислорода в воде при глубоком промерзании водоема в зимний период.

Baikalproc.ru Проведена проверка информации о массовой гибели рыбы в акватории пруда – водохранилища в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края

«В патматериале павшей рыбы токсичных веществ не обнаружено. Однако лабораторные исследования качества воды по микробиологическим показателям показали несоответствие требованиям санитарных норм и правил по общим колиформным бактериям», — сказано в официальной информации.

В прокуратуре особо подчеркнули, что в нарушение ветеринарных требований своевременные меры к утилизации биологических отходов павшей рыбы вблизи береговой полосы не приняты, что оказывает негативное влияние и способствует увеличению общих колиформных бактерий в водном объекте.

В адрес главы администрации городского округа «Город Петровск-За-байкальский» внесено представление.